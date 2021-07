Aversa. Maxischermi Finale Euro 2020, botta e risposta tra centrodestra e sindaco Golia

“No ai maxi schermi in piazza. Si a maggiori e più efficaci controlli per evitare pericolosi assembramenti. I partiti di centrodestra Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega nonché le liste civiche Aversa a testa alta e Forza Aversa, sollecitano il sindaco ad adottare immediati provvedimenti a tutela della salute pubblica e sopratutto idonei a contrastare la diffusione della pericolosa variante Delta del corona virus, che in maniera preoccupante si sta diffondendo specie tra i giovanissimi”. È quanto si legge in una nota stampa.

“Ai quattro angoli del pianeta, per scongiurare il rischio di una quarta o terza ondata di Covid, si moltiplicano limitazioni, controlli e restrizioni, soprattutto dove le vaccinazioni vanno ancora a rilento onde scongiurare i contagi della variante Delta del covid. La città di Aversa, anch essa, può e deve fronteggiare questa allarmante emergenza che rischia di farci precipitare in un nuovo incubo ed esacerbare tensioni sociali e crisi economica. Il sindaco può e deve con assoluta urgenza intervenire a tutela della salute pubblica. Ed allora provveda ad horas, come stanno facendo quasi in tutta Italia i suoi colleghi a proibire il posizionamento dei maxi schermi che inevitabilmente attrarrebbero ad Aversa, centro della movida dell’intherland, migliaia di giovanissimi. Disponga ad horas più frequenti e numerosi i controlli sugli esercizi pubblici per garantire l’osservanza della normativa anticovid ; crei subito un coordinamento tra tutte le forze dell ordine perché si avverta la ferma volontà di far rispettare la legge; istituisca una unità di crisi che possa monitorare la situazione e provvedere a sollecitare l’adozione di tutti i provvedimenti e le misure necessarie per ridare serenità alla nostra comunità. Noi amiamo Aversa e gli Aversani”.

Immediata la replica del sindaco Golia: “Ancora una volta pur di dire qualcosa c’è chi si cimenta nello sport migliore che sa fare cioè nel campionato di parole in libertà. Nessuna attività organizzativa per maxischermo in alcuna piazza è in atto da parte dell’Amministrazione. All’Ente risultano solo comunicazioni di attività commerciali che proietteranno la partita negli spazi di pertinenza diretta dell’attività commerciali nel rispetto delle normative vigenti. Chi non vorrebbe maxi schermi in tutte le città? Chi non vorrebbe vivere la finale degli europei in piazze gremite, tutti pronti a far esplodere un entusiasmo incontenibile? Ma purtroppo non è il momento. E non perché i sindaci siano degli insensibili, ma perchè il senso di responsabilità ci impone scelte forse impopolari, ma doverose. Godiamoci la partita, tifiamo Italia sperando di esultare tutti insieme. Ma non dimentichiamo cosa abbiamo vissuto e soprattutto cosa stiamo vivendo per uscire dall’incubo. Siate prudenti, le accortezze le conoscete tutti…E prepariamoci a una notte magica!”.