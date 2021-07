Aversa. D’Angelo e Santulli scrivono al ministro Lamorgese

I consiglieri comunali Eugenia D’Angelo e Paola Santulli hanno inviato una missiva al Ministro degli Interni dott.sa Luciana Lamorgese avente come oggetto “gravi inadempienze del Sindaco di Aversa in dispregio della Democrazia e delle norme che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale”.

Ecco il testo:

Sig. Ministro, i sottoscritti Consiglieri Comunali, in oggetto, non sapendo quali altre strade percorrere, dopo aver scritto e parlato anche con il Prefetto di Caserta, considerando la via gerarchica ,sono costretti a rivolgersi alla S.V. nella speranza che Ella possa e voglia intervenire per consentirci di continuare a svolgere il nostro ruolo di Consiglieri Comunali.

Purtroppo da tempo, non riuscendo a venire a capo dei comportamenti politico/amministrativi dell’Amministrazione di Aversa, siamo costretti a fare una delle poche cose che ci sono consentite : le interrogazioni.

Tenuto conto dell’inutilità di quelle orali, infatti, i Consigli Comunali si fanno raramente e il tempo per le interrogazioni e mozioni è di una sola ora, pertanto si accumulano, rischiando di discuterle dopo cinque, sei mesi, abbiamo perciò deciso di proporre, esclusivamente, interrogazioni a risposta scritta, anche per avere chiarimenti ponderati, nero su bianco.

Il nostro regolamento del Consiglio Comunale, all’art, 51 , comma 5, prevede risposte, al massimo, in 15 giorni.

Altrochè , per avere le risposte bisogna aspettare la notte dei tempi e in alcuni casi, quando arrivano, sono prese in giro, rispondono ad altre cose.

Il Sindaco per lavarsi le mani, assegna le risposte ai Dirigenti, perché poi ci attesta che lui ha fatto il suo dovere.

I Dirigenti, non avendo responsabilità politiche, non rispondono o lo fanno quando hanno tempo, e talvolta prendono fischi per fiaschi, siamo buonisti.

In questo modo il nostro ruolo viene svilito e mortificato.

Pur comprendendo che viviamo crisi globali, in particolar modo culturali, sarebbe opportuno che fossero meglio tenuti in considerazione ruoli e funzioni, soprattutto di quanti , eletti, hanno la responsabilità di operare scelte congrue, frutto della conoscenza puntuale degli atti e delle scelte amministrative.

Confidiamo fiduciosi in un suo cortese, sollecito, intervento.

Aversa, 02/07/2021

Eugenia D’Angelo

Paolo Santulli