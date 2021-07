Aversa. Concerto dell’ensemble ceco nella chiesa della SS.Trinità

Lunedì 2 agosto, dopo i successi del Summer Concert Young, Aversa, nella chiesa della SS.Trinità, parrocchia di Sant’Audeno, ospiterà anche una tappa del Festival musicale itinerante, Summer Concert 2021, Suoni e Luoghi d’arte. Promosso dall’associazione Iervolino e dal maestro Antonino Cascio, con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e della Regione Campania ed il contributo del Fondo Unico dello Spettacolo, vanta la partecipazione di artisti di provenienza internazionale.

Così i promotori hanno voluto premiare, con una data, per la prima volta nella storia del Summer Concert, Aversa per la risposta, molto positiva, che c’è stata durante il festival Summer Young dedicato ai giovani musicisti, che ad esclusione di un concerto tenutosi a Piedimonte, praticamente si è svolto interamente nella città normanna. Ed infatti alle ore 20.00 nella chiesa che conserva tra l’altro gli atti di battesimo di Cimarosa e Jommelli, si esibiranno l’Hoff-Musici. Si tratta di un ensemble proveniente dalla Repubblica Ceca di musicisti di grande esperienza internazionale. Il gruppo è così composto: Kamila Zbořilová, soprano, Monika Jagerova, contralto, Ivo Michl basso-baritono, le voci. Strumentisti, Dalibor Pimek al violoncello barocco, Marek Kubat, alla tiorba e alla chitarra barocca, Jiřina Dvořáková Marešová all’organo positivo e Ondřej Macek al clavicembalo. Il concerto ad ingresso libero rispettando le normative sul contenimento della pandemia.

“Una nuova occasione, concreta- dichiara Giuseppe Lettieri, promotore di tante iniziative musicali e culturali in città da oltre trent’anni- di ascoltare buona musica dal vivo e nel contempo, visitare quella che un po’ tutti ormai denominiamo la chiesa della Musica, visti i forti legami che l’edificio sacro ha con essa, conservando tra gli altri gli atti di battesimo di Jommelli e Cimarosa. Ma anche un aspetto non secondario, essendo il due agosto proprio il giorno in cui nel 1921, ci lasciava il grande Enrico Caruso. Il tenore più celebre di tutti i tempi, omaggiato in tutti i continenti, nei teatri più prestigiosi al mondo, non poteva non esser ricordato in quella che fu un po’ la sua chiesa. Molti si chiederanno cosa aveva a che fare Caruso con la chiesa della SS.Trinità di Aversa! Per scoprirlo basterà venire al concerto, magari prenotandosi, che visti i tempi, è sicuramente cosa buona e giusta e colgo l’occasione anche per ringraziare, per averci spalancato le porte della chiesa, il parroco don Michele Salato, sempre disponibile e sensibile a tutte le iniziative culturali. Con questo appuntamento musicale dal respiro internazionale, ci saluteremo dandoci appuntamento ai concerti e agli incontri culturali del prossimo autunno, in cui non mancheranno sorprese.”

Dunque una nuova occasione per la grande Musica dal vivo, che arriva da associazioni e cittadini privati, vista la totale assenza di un vero cartellone estivo, per il terzo anno consecutivo, di quella che era un tempo Estate ad Aversa, una kermesse che richiamava gente da tutta la provincia, in occasioni di importanti eventi, che si tenevano o in piazza Municipio e Don Diana, o al Parco Pozzi, e in tempi ancor più lontani in piazza Marconi, più nota come piazza Mercato, la più grande di Aversa, da anni nel degrado, che proprio in questi giorni è stata ricoperta di strisce blu, prendendo così un nuovo nome, Piazza Parcheggio.