Aversa. Cerimonia al Liceo L. da Vinci per le neo immesse ed eccellenze

Si è tenuta ieri al Liceo Leonardo da Vinci di Aversa la cerimonia delle docenti neo immesse in ruolo, a presiedere il tutto c’era il dirigente Giovanni del Villano, con i vicari Nicola Russo, e Tamara Carbone, che con una lettura emozionante ha dato l’accesso per il ruolo alle docenti Maria Prisco, Assunta Esposito, Genziana Fabozzo, Daniela Ingravallo, Annunziata Cammisa, Cinzia Privitera e Concetta Sembiante.

Nella stessa giornata, premiate anche le eccellenze del liceo ovvero i 16 alunni dello scorso anno che si sono avvalsi del 100 e della lode: Argenziano Daria, Cassandra Luigi, Russo Antimina, Fabozzo Chiara, Fusco Paolo, Russo Luciano, di Cristoforo Michele, Sabatino Mariarosaria, Laiso Lucia, Panico Myriam, Cartigiano Armando, Nugnes Caterina, Pecovela Rosa, Di rosa Maria, Serluca Rebecca per poi terminare con gli alunni che durante quest’anno si sono distinti per le loro attività ed eccellenze: per il Bimed diretto dalla prof. Annamaria Cavaliere gli alunni della 4 b dello Scientifico; per gli alunni della 3G Artistico diretti dalla prof.ssa Rosalba Corvino selezionati per il concorso manifesto per il sommo poeta “Dantedi ” e gli alunni che hanno dato vita con la loro arte del parlare al festival sulla vita dei due musicisti Jommelli e Cimarosa organizzato magistralmente dalle funzioni strumentali Alfredo Ruffo e Rosalba Corvino.