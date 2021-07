Aversa. Carenza organico comunale, M5S interroga Innocenti

“Quali provvedimenti vuole adottare questa amministrazione comunale in merito alle carenze di organico in cui versa la casa comunale anche in vista degli imminenti pensionamenti di personale comunale che vedrà allocare a riposo diversi dipendenti entro il 2022”. E’ l’interrogazione presentata dal consigliere comunale Roberto Romano del Movimento 5 Stelle Aversa all’assessore Innocenti.

“Una vera e propria situazione critica quella in cui versa la casa comunale, dove non vi è garantito più neanche il minimo personale disponibile – dice il consigliere pentastellato -. Tanto è vero che l’amministrazione Golia ha seriamente pensato di esternalizzare tutti i servizi comunali, tranne i più importanti e fondamentali, come l’anagrafe e il rilascio delle carte d’identità. A questo punto dovremmo chiederci cosa ne pensa la maggioranza visto che anche tra i più stretti alleati non vi è più una certa sintonia”.