Con alternanza scuola-lavoro, l’inglese business arriva nelle scuole: l’esempio del liceo Cirillo di Aversa

Testare le competenze di Inglese Business degli studenti e prepararli al meglio al mondo del lavoro. Questo l’obiettivo che ha spinto il liceo classico “D. Cirillo” di Aversa (Caserta) a inserire all’interno del programma di alternanza scuola-lavoro previsto dalla scuola un progetto totalmente nuovo e dedicato interamente all’apprendimento e alla pratica dell’inglese commerciale e professionale.

Il progetto, proposto e realizzato dalla professoressa Magda Andreozzi, è il primo nel suo genere in Italia e ha ampliato l’offerta formativa dell’istituto coinvolgendo 35 alunni, provenienti da classi diverse e con diverse competenze, che durante l’anno hanno raggiunto i livelli di inglese A1, B1 o B2. Il programma si è sviluppato in due fasi: una di formazione, con un corso di inglese tenuto dalla professoressa Andreozzi, e una di valutazione, per verificare il livello raggiunto dagli allievi. Dal punto di vista curriculare, l’intera esperienza ha valso agli studenti crediti formativi per un totale di 30 ore.

“Nelle scuole i progetti legati alla lingua straniera si concentrano soprattutto sull’inglese tradizionale, ma oggi è sempre più importante fornire ai ragazzi gli strumenti adatti ad affrontare al meglio il mondo del lavoro, dalla grammatica a un vocabolario più specifico”, spiega la professoressa Magda Andreozzi. “I ragazzi e le famiglie hanno accolto con entusiasmo questa opportunità e, anche se in alcuni casi ci sono state delle difficoltà, soprattutto nello speaking, gli studenti hanno affrontato il test con determinazione ottenendo ottimi risultati. È stata una soddisfazione per me e per loro, che ora possono utilizzare questa certificazione anche al di fuori dell’ambiente scolastico e in un mondo del lavoro sempre più competitivo dove la padronanza della lingua inglese è una skill ormai imprescindibile”.

Secondo un’analisi di Cambridge Assessment English, che da oltre 80 anni opera come ente certificatore della lingua inglese nel nostro paese, e Randstad Italia, nel 2021 la conoscenza della lingua inglese si è infatti rivelata la soft skill più richiesta nel mondo del lavoro.

L’importanza dell’inglese nel mondo del lavoro è confermata anche da English at Work, ricerca globale condotta da Cambridge Assessment English e QS, realtà leader tra i fornitori di servizi, analisi e approfondimenti per il mondo dell’istruzione. Dallo studio, infatti, è emerso che in Italia il 50% dei colloqui viene svolto in parte o interamente in lingua inglese; un dato, questo, che segna un netto distacco con la media globale, dove la percentuale si aggira intorno al 32%. Non solo, la ricerca ha confermato anche come la migliore conoscenza dell’inglese favorisca nel 16% dei casi una più rapida progressione in termini di carriera, oltre che un aumento del salario (5%).

Per la fase di valutazione la professoressa Andreozzi si è affidata a Linguaskill, il test online multilivello creato da Cambridge Assessment English che dà la possibilità di testare le quattro abilità linguistiche fondamentali — speaking, writing, reading e listening — e di fornire risultati precisi entro 48 ore.