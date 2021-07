31enne incinta con cocaina nella borsa, denunciata

A Casandrino, i carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 32enne incensurato del posto e denunciato per lo stesso reato una 31enne, anch’ella incensurata, e evidentemente agli ultimi mesi di gravidanza. Sono stati controllati in Via Don D’Angelo a bordo di un’utilitaria, durante un controllo alla circolazione. Nella borsa della donna 5 involucri termosaldati contenenti cocaina e 640 euro in contante ritenuto provento illecito. Nelle disponibilità dell’uomo, invece, un foglio sul quale erano riportati appunti riconducibili all’attività di spaccio Il 32enne è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Controlli anche nel comune di Marano, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli. Nella tarda serata, i militari della locale compagnia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 19enne incensurato del posto perché trovato in possesso di 15 dosi (15 gr circa) di hashish e denaro contante (255 euro) ritenuto provento illecito. Arrestato per lo stesso reato e denunciato per guida senza patente anche un 28enne del posto che, controllato a bordo di un ciclomotore, è stato trovato in possesso di 52 stecchetto di hashish (75 gr); il passeggero, un 21enne del posto, è stato denunciato a piede libero. Entrambi gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Denunciato per contrabbando di TLE un 54enne del posto nelle cui disponibilità sono stati trovati 44 pacchetti di sigarette per complessivi 800 gr. di “bionde”. Durante il controllo alla circolazione stradale sono stati elevati 42 verbali al cds di cui 19 fermi per guida senza casco e 13 sequestri amministrativi per mancata copertura assicurativa.



I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del Reggimento “Campania”, hanno svolto un servizio di controllo del territorio nel comune di Torre Annunziata e nei Comuni limitrofi. Numerosi i controlli nei luoghi di maggiore concentrazione di persone e transito veicolare. A Torre Annunziata, nella centralissima via Vittorio Veneto, i militari hanno sorpreso un uomo mentre cedeva droga ad un “cliente” approfittando del caos dell’ora di punta. Per il pusher sono scattate le manette.

A Pompei, all’interno di un centro commerciale, i Carabinieri hanno sorpreso alle casse un 60enne che tentava di asportare alcuni generi alimentari; l’uomo è stato denunciato per tentato furto. Nell’ambito di estesi controlli stradali attuati sulle principali vie di transito, i Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno altresì denunciato una 29enne ed un 18enne sorpresi alla guida delle proprie autovetture senza mai aver conseguito la patente di guida.

Serrati controlli anche nel Comune di San Giuseppe Vesuviano dove un 55enne è stato denunciato perché ha rifiutato di fornire le proprie generalità. Denunciato anche un 52enne, detenuto ai domiciliari, sorpreso all’esterno della propria abitazione senza autorizzazione

Durante il servizio sono state controllate 69 persone e 60 veicoli. Nell’ambito delle verifiche circa il rispetto del Codice della Strada sono state 28 le contravvenzioni elevate e 11 i veicoli sequestrati, a vario titolo sprovvisti di copertura assicurativa e revisione periodica.