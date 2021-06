Whirlpool Napoli, operai a Conte: “fare il massimo come suo governo”

“Whirlpool non può essere una delle vertenze che ci dimentichiamo. Bisogna fare il massimo come ha fatto il suo governo, anche questo governo deve dimostrare autorevolezza nei confronti della multinazionale e deve bloccare tutti i licenziamenti per tutte le vertenze che non sono state risolte. Finché ci sarà speranza continueremo a lottare”. Così i lavoratori Whirlpool ricevuti oggi da Giuseppe Conte, a Napoli per la campagna elettorale del candidato sindaco Gaetano Manfredi.

“L’ex premier – spiega Antonio Accurso, segretario generale aggiunto Uilm Campania – “si è impegnato ad intervenire sui ministri Giorgetti e Orlando per impedire i licenziamenti, anche attraverso la proroga del blocco, e a riconvocare il tavolo per dare risposte alla vertenza”.

(Elm/Dire)