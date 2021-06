Volley. Un altro brasiliano alla Normanna Aversa Academy: c’è la firma di Dall’Agnol

Un brasiliano, con passaporto italiano, per la Normanna Aversa Academy. Firma per la società normanna un forte schiacciatore che arriva dalla Serie A2. Si completa (per adesso) il il reparto schiacciatori per il prossimo campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca di pallavolo maschile con un colpo importante.

Il direttore sportivo Alberico Vitullo, infatti, ha ufficializzato l’accordo con il brasiliano con passaporto italiano Matheus Augusto Dal Bosco Dall’Agnol.

Nato a Toledo, nello stato del Paranà, in Brasile, classe 1994, 194 centimetri di altezza, italiano per eredità dei bisnonni veneti, Dall’Agnol ha giocato nella scorsa stagione con la New Mater Castellana dando il suo valido contributo giocando 55 set durante il campionato, bottino niente male nella seconda categoria italiana. Prima ancora era stato con l’Aurispa Alessano in serie A3, chiudendo il torneo con 203 punti realizzati in 16 partite (alla media di 12,6 punti a gara), tra i migliori 20 giocatori per ricezioni perfette.

In Italia ha indossato per due stagioni anche la maglia della Pallavolo Cinquefrondi in serie B (dal 2016 al 2018), prima di un’esperienza in Romania con la maglia del Volley Municipal Zalau e il campionato in Puglia con Alessano.

Dall’Agnol sarà un giocatore fondamentale nello scacchiere di coach Tomasello e sicuramente saprà esaltarsi dinanzi alla ‘torcida’ del PalaJacazzi di Aversa.