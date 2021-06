Volley. Diana rinnova con la Normanna Aversa Academy

Stefano Diana è uno di quei giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero. Sempre preciso e puntuale durante gli allenamenti, pronto a ricevere sempre i consigli del coach e soprattutto determinante ogni volta che deve dare il proprio contributo alla squadra. La sua serietà, la sua ottima stagione (la prima in Serie A3), la sua grinta e le sue immense qualità umane hanno portato la Normanna Aversa Academy a puntare fortemente su di lui anche per la stagione 2021-22. Quando i rapporti ‘funzionano’ bastano pochi passaggi, una telefonata e la stretta di mano (magari anche virtuale) che va a sancire il rinnovo del ‘matrimonio’.

Stefano Diana quindi anche per la nuova avvincente annata indosserà la maglia della Normanna e proverà ad onorarla (ancora di più) in quello che sarà un campionato sicuramente di vertice. Anche per lui parlano i numeri: nonostante l’inesperienza in Serie A quando è stato gettato nella mischia da coach Giacomo Tomasello si è sempre fatto trovare pronto. Nel recupero in terra napoletana contro la Falù Ottaviano (gara chiusasi con la vittoria al tie-break) il suo best scorer con 11 punti all’attivo e questo grande risultato dovrà essere solamente il trampolino di lancio verso un traguardo ancora più importante.

A 23 anni (potrà festeggiare i 24 a novembre) vuole ancora essere protagonista e tutta la città, e i tifosi normanni, lo aspettano a braccia aperte. Per continuare a vincere insieme…