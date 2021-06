(VIDEO) Vaccino, Fontana: “più dosi a regioni per turisti”

La Lombardia è pronta per le vaccinazioni in vacanza. Il governatore Attilio Fontana lo ripete a margine dell’evento di presentazione del bando per i giovani lombardi. La Regione sta aspettando la conferma “della possibilità di far dialogare i sistemi informatici”, perché bisogna organizzare “i richiami”. Servono però anche dosi in più.

“Se noi consumiamo vaccini per i cittadini non lombardi, ce ne devono dare in più”, aggiunge il governatore. A detta del presidente, la macchina funzionerà se anche i lombardi potranno ricevere le somministrazioni al di fuori della propria regione ed è alla regione in cui andranno in vacanza che il governo dovrà fornire i vaccini in più: “Per i non lombardi li danno a noi, per i lombardi che vanno in Toscana invece li danno alla Toscana”, propone Fontana.

(Iaz/ Dire)