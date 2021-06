(VIDEO) Covid, De Luca: “Richiamo AstraZeneca solo over60. Zona bianca dal 21 giugno”

“Cercheremo di fare solo i richiami con AstraZeneca ma solo a chi ha più di 60 anni”, annuncia il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. “Io non so a chi devo chiedere – aggiunge – se la seconda dose agli under 60 va fatta con AstraZeneca o no. Devo chiedere a un medico o a un militare? Noi aspettiamo il Cts, ma la competenza è all’Aifa”.

“A Napoli città mancano all’appello 300mila cittadini sopra i 12 anni. Hanno fatto la prima dose 450mila cittadini, il 54%. Hanno aderito alla campagna vaccinale 500mila cittadini su 839mila. Dobbiamo aumentare questi numeri e invito i cittadini di Napoli della fascia 30-59 anni. C’è un 15 o 20% di cittadini – aggiunge – che non intende vaccinarsi e può essere vettore di contagio, le varianti corrono. È indispensabile compiere un atto di ulteriore responsabilità per rendere Napoli Covid Free. Ci vuole la collaborazione di tutti. Ieri abbiamo fatto 70mila vaccinazioni, abbiamo raggiunto il nostro massimo risultato. Oggi superiamo i 4 milioni di vaccinati nell’ambito dei quali abbiamo 1,2 milioni di cittadini che hanno ricevuto la seconda dose. Credo che dal 21 giugno saremo in zona bianca”.

“Assistiamo a una vicenda francamente sconcertante rispetto a Astrazeneca. Sul piano della comunicazione ai cittadini è stato un vero disastro. Siamo l’unico Paese al mondo – osserva – in cui la gestione del piano anti Covid non è affidata al ministero della Salute, ma a una struttura esterna, il commissariato. Si è scelto di avere una separazione della struttura dal ministero della Salute. Per me è un modello contradditorio e improduttivo”. Per De Luca “il governo doveva garantire all’Italia la produzione autonoma dei vaccini e una informazione scientifica semplice, univoca e affidabile. Non lo ha fatto. Il record delle 500mila dosi è merito totalmente dello sforzo organizzativo delle Regioni”.

(Nac/Dire)