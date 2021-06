(VIDEO) Covid. De Luca: “300 casi in Campania, quota imbecilli si riduca a zero. Piano vaccini? Merito delle Regioni”

“Cominciamo a respirare, ma raccomando sempre di essere prudenti. Abbiamo ancora 300 contagi oggi”. Lo dice Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta Facebook.

“E’ il risultato – spiega – di tre fattori: abbiamo avuto 300mila vaccini in meno nei mesi scorsi, siamo la regione a densità abitativa più alta d’Italia e abbiamo avuto una percentuale di imbecilli che non ha rispettato le regole di prudenza e di contrasto al Covid. Mi auguro che questa percentuale di imbecilli, movida irresponsabile, attività private contro le norme, si riduca non dico a zero ma a percentuali minime. Serve responsabilità – chiede De Luca – perché molte norme che saranno assunte a livello nazionale sono ridicole, non controllerà nessuno. Allora, autocontrolliamoci perché un 15% cittadini, per sua scelta, non ha voluto vaccinarsi ed è esposto ai contagi, ci sono le varianti e a settembre aprono le scuole.

“In relazione a notizie televisive che ascoltiamo, voglio chiarire che per quanto riguarda il piano di vaccinazioni dobbiamo ringraziare semplicemente le Regioni italiane e i dipendenti delle nostre Asl. Il contributo dato dallo Stato italiano e dal commissariamento o è di semplice distribuzione dei vaccini o di confusione. L’unico merito che va riconosciuto al governo è la prudenza nei mesi precedenti, ma dallo Stato italiano abbiamo avuto solo banchi a rotelle e primule, che non abbiamo fatto più, e tanta confusione. Se fosse stato tutto nelle mani dello stato avremmo avuto un’ecatombe”.

“Con le forniture di vaccini ricevute ieri la Campania ha recuperato i 230mila vaccini che avevamo perso. Da lunedì nelle farmacie del territorio delle Asl Napoli 1, 2 e 3 si comincia la vaccinazione con Johnson & Johnson. I ragazzi nella fascia d’età 12-23 anni in Campania sono 780mila. Rispetto al Lazio che ha una popolazione identica, abbiamo 140mila ragazzi in più. Abbiamo chiesto una anticipazione delle forniture per vaccinare tutta la popolazione studentesca”

(Nac/Dire)