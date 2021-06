(VIDEO) Regionali Calabria, De Magistris: “Coalizione forte con 8 liste”

“In Calabria siamo molto coesi, c’è molta armonia, la coalizione è forte, ci sono otto liste e stiamo crescendo. Sono molto soddisfatto”. È l’opinione espressa stamattina, a margine di una iniziativa alla stazione zoologica Anton Dohrn, dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria.

“La campagna elettorale si farà da dopo Ferragosto ma dai 100 passi che stiamo mettendo in campo per conquistare i calabresi. Si percepisce – sottolinea – che rappresentiamo la rottura di un sistema trasversale ma anche una proposta, un’alternativa di governo seria: i calabresi conoscono la serietà con cui ho lavorato da magistrato in Calabria e a Napoli da sindaco”.

Il movimento Calabria resistente e solidale, soggetto politico nato per rappresentare un’alternativa al centrodestra e al centrosinistra, si schiera a sostegno della candidatura a presidente della Regione di Luigi de Magistris. La prima assemblea regionale, svoltasi nel Reventino una montagna del catanzarese, ha reso pubbliche le prime linee programmatiche: dal rafforzamento della sanità pubblica alla salvaguardia del territorio, dalla necessaria rete di infrastrutture realmente utili alla Calabria, all’esigenza di una forte battaglia per riequilibrare le risorse tra Nord e Sud del Paese e tra aree interne e centri urbani della regione, ma anche per liberare l’Ente regionale nella sua dimensione politica e amministrativa dal sistema di clientele che rappresentano una sempre più intollerabile ipoteca sulla democrazia calabrese. Si è proceduto, inoltre, a calendarizzare una serie di iniziative politiche di portata regionale, la prima delle quali si terrà a Villa San Giovanni sul tema dei trasporti e sul valore strategico dell’Area dello Stretto, in opposizione alla periodica riproposizione del nefasto e fasullo progetto del ponte, ma anche di dimensione locale, con un fitto elenco di futuri appuntamenti su tutto il territorio calabrese.

