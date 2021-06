(VIDEO) Comunali Napoli, Nappi: “Maresca esprime valori centrodestra”

“Siamo certi e consapevoli che i valori che Catello Maresca esprime in questa partita sono i valori del centrodestra. Ci sono tutta una serie di dichiarazioni che vanno in questa direzione e nessuno lo può negare”. Lo dice, a margine di una riunione del Consiglio regionale della Campania, il coordinatore della Lega a Napoli Severino Nappi.

Il consigliere leghista auspica che si arrivi “all’unità del centrodestra”. “Per noi – sottolinea – è un valore fondamentale. L’invito agli amici di Fratelli d’Italia e Forza Italia è quello di continuare a costruire un’azione che possa consentire finalmente il cambiamento in questa città. Lo sforzo che abbiamo messo insieme a partire dallo scorso mese di ottobre è stato quello di allargare a un civismo sano e responsabile, ora è evidente che dobbiamo farlo riconoscendo pari dignità a chi si mette in gioco in questa prospettiva. Oggi credo che sia opportuno spostare la discussione dal tema dei simboli al tema del progetto. E il progetto per Napoli credo che ci debba vedere tutti insieme”. “A noi sta bene difendere i simboli – aggiunge Nappi – ma in una città come Napoli, che può essere laboratorio per mandare a casa 35 anni di malgoverno, credo che ridurre tutta la questione a una battaglia su questo sia lontano anche sicuramente dagli interessi del centrodestra. Sono sicuro che Forza Italia e Fratelli d’Italia coglieranno questo spirito. La differenza tra il centrosinistra e il centrodestra sta nel fatto che noi abbiamo detto che il civismo che vogliamo è quello vero, non quello delle persone che si prestano a essere frontman di discorsi già vecchi e logorati”.

Interpellato sul sostegno accordato a Maresca da alcuni esponenti vicini a de Magistris in questi anni, come il presidente della II Municipalità Francesco Chirico su cui sono stati molto critici gli esponenti di Forza Italia, il coordinatore della Lega spiega che “se qualcuno che viene da altre esperienze portando contenuti e progetti sceglie di stare da questa parte di campo, credo che sia un vantaggio per la città. Dunque, credo che sia anche nello spirito di Forza Italia, che storicamente è un partito liberale e accogliente che non ha mai guardato alle storie delle persone ma a quello che potevano portare”.

(Nac/Dire)