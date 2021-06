(VIDEO) Comunali Napoli, Maresca: “Tra qualche giorno decido se candidarmi o no. Io o Rastrelli col centrodestra”

“Sicuramente continua la mia operazione di ascolto, credo che tra qualche giorno dovrò sicuramente trarre le conclusioni di cosa succede. Vedremo se le persone, le associazioni, i gruppi civici che mi sostengono mi vorranno sostenere, avranno la forza e la determinazione di continuare questo percorso, altrimenti faremo altre valutazioni. Io una ‘fatica’ ce l’ho sempre”. Lo ha detto Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli, conversando con i giornalisti a margine di una iniziativa al borgo Vergini.

Ai cronisti che gli chiedevano se escludesse l’ipotesi di ritirare la sua candidatura, il magistrato ha risposto: “Io non l’ho mai escluso, mi sono messo in aspettativa per rispettare la mia categoria. Sono ancora un magistrato… Questa aspettativa mi serviva proprio per fare questa operazione di ascolto – ha ricordato – ad esito della quale ho sempre detto che dovrò prendere le decisioni. Non avete avuto ancora nessun invito ufficiale a conferenze stampa di presentazione di candidature o altro. Io continuo quest’operazione e, di qui a qualche settimana, sapremo com’è andata”.

“E’ chiaro che o io o Rastrelli o chicchessia sarà il candidato di centrodestra e dei partiti di centrodestra, è evidente che si sta lavorando per questo”. Ai giornalisti che gli chiedevano se si aspettasse una decisione da parte dei leader del centrodestra al prossimo tavolo delle Comunali, il magistrato ha detto che “quando loro decideranno, noi ne prenderemo atto. Siamo disponibili a iniziare questo percorso sui programmi, la consapevolezza per chi viene a sedersi è che lavoreremo sui contenuti”.

“Credo che il centrodestra napoletano abbia una grande occasione di elaborare un modello per Napoli completamente diverso. Vedremo. Le occasioni si presentano poi non è detto che ripassino. Maresca non ha avuto bisogno della politica fino ad oggi, ora – aggiunge – bisogna vedere se la politica avrà bisogno di Maresca nei prossimi giorni”. “In questo momento – spiega il magistrato – non sono candidato di nessuno. Il mio è un progetto esclusivo vedremo se si vorrà convergere su un modello diverso di governo rispetto a quello della sinistra degli ultimi trent’anni”.

(Nac/Dire)