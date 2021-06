(VIDEO) Comunali Napoli, Fico: “Manfredi candidato civico. A dissidenti M5S non dico nulla”

“Ho sempre avuto l’impressione che Gaetano Manfredi fosse una persona attenta, onesta, sincera e molto capace, fuori dalla politica tradizionale, proprio perché è un civico. Manfredi non è di nessuno, è dei napoletani e oggi una parte politica composta da M5s, Pd e Leu lo sostiene per il bene di Napoli”. Così il presidente della Camera Roberto Fico dopo un incontro con gli artigiani napoletani di San Gregorio Armeno.

“Se c’è qualcosa che voglio dire ai dissidenti? Assolutamente niente”. Risponde così Roberto Fico, presidente della Camera, ai cronisti che gli chiedevano se volesse lanciare un messaggio alla fronda di eletti ed attivisti del Movimento 5 Stelle che a Napoli sono contrari all’alleanza con il Pd e alla candidatura a sindaco di Gaetano Manfredi. “La città – aggiunge la terza carica dello Stato – conosce il Movimento, sa che io qui a Napoli lavoro per il Movimento 5 Stelle, lavoro per i nostri ideali, i nostri principi e andremo avanti su questo. Abbiamo cose importanti da fare e oggi chi non comprende che un discorso di questo tipo serve alla città e ai napoletani vuol dire che non comprende cosa serve alla città”.

“Non ho nessun rimpianto. E’ vero che in un momento ho pensato alla candidatura a sindaco ma senza dubbio, quando sei presidente della Camera, lasciare le istituzioni all’improvviso, anche per andare a lavorare nella città che ami e che vivi, comunque in qualche modo non funziona e non va bene. Io devo portare avanti il ruolo che mi è stato dato nel 2018 – aggiunge – e lo porterò fino a fine legislatura, era la strada giusta e quando prendi la strada giusta non hai alcun rimpianto. Io comunque lavoro per la città e i napoletani sanno quanto sono vicino a loro. Io sono di questa città, sono un figlio di questa città”.

“Vedremo…”, risponde Roberto Fico, presidente della Camera, ai cronisti che gli chiedevano se i candidati al Consiglio comunale nella lista del Movimento 5 Stelle saranno scelti sulla base di una consultazione online. “I candidati – aggiunge – devono essere i migliori possibili, competenti, attenti, etici, e appassionati della nostra città”.