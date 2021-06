(VIDEO) Comunali Milano, Tajani rilancia Lupi: “candidato eccezionale”

“Per me Maurizio Lupi sarebbe stato un candidato eccezionale per Milano”. A parlare è il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, proprio nel giorno in cui il leader della Lega Matteo Salvini ha scartato definitivamente il nome dell’ex ministro dalla rosa dei papabili sfidanti di Giuseppe Sala in vista delle d’autunno, insistendo nel dire di voler presentare profili civici.

“La linea generale è quella- dice Tajani- ma se i civici non sono vincenti bisogna individuare candidati politici”. E in quel caso “Lupi sarebbe il miglior candidato possibile”. Non è un mistero che agli azzurri l’ex assessore meneghino (ai tempi della giunta di Gabriele Albertini, lo stesso che ha messo un veto su di lui, rifiutandosi di fargli da vice), ma la Lega non ha mai mollato la presa, non concedendo spazi alla candidatura del leader di ‘Noi con l’Italia’. In ogni caso “a Milano vogliamo vincere, anche se la partita sembra difficile. Ci impegneremo tutti quanti- va avanti Tajani- per farlo serve una squadra competitiva”. In fin dei conti “abbiamo preparato una lista molto forte- precisa- visto che Forza Italia ha una tradizione consolidata in questa città”.

Il coordinatore forzista spegne anche voci su una anomala e presunta ‘vicinanza’ azzurra con le politiche dell’attuale amministrazione. “Ci candidiamo con una visione di città diversa da quella di Sala- precisa- Berlusconi a Milano vuole vincere, la partita è aperta”. C’è poi chi chiede all’ex presidente del Consiglio europeo se il Cavaliere possa scendere direttamente in campo. “Non credo che possa candidarsi, i medici gli hanno prescritto ancora un periodo di convalescenza e mi pare difficile che possa partecipare”, rispone Tajani. Tuttavia, “nella sua Milano sarà sensibile e parlerà, dirà ciò che pensa per far sì che Forza Italia ottenga un ottimo risultato”.

