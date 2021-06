(VIDEO) Cashback, Salvini: “Stop è buon segno, con Draghi strada giusta”

“Aver eliminato il cashback, eliminare la lotteria degli scontrini e queste cose surreali mi sembra un altro buon segno, dando i soldi alle imprese. Siamo sulla strada giusta, sono sempre più contento e convinto della scelta che la Lega ha fatto a sostegno di Draghi e dell’Italia”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo alle domande della stampa durante un’iniziativa del Carroccio a Bologna.

All’intesa tra Governo e parti sociali sui licenziamenti “ci abbiamo lavorato, ieri ho ringraziato Mario Draghi personalmente per questa mediazione”.

“Ieri ho incontrato decine di imprenditori bolognesi a cena e molti non hanno il problema di licenziare, hanno il problema che non trovano manodopera- afferma Salvini- e quindi il problema è lasciare libertà di lavoro alle imprese tutelando i settori più a rischio”, come il tessile e il commercio. “Ringrazio Draghi- aggiunge poi Salvini- anche per aver adeguato in base al costo delle materie prime il costo degli appalti pubblici, siamo sulla buona strada”.

(Pam/ Dire)