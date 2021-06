(VIDEO) Autostrade, Toti: “meschina partecipazione partiti a protesta Genova”

“Distinguiamo. Sul dolore e risentimento di chi ha perso un proprio caro nel crollo di ponte Morandi o di chi ha avuto danni, dolori e lutti ovviamente non si discute. Trovo, invece, francamente grottesca la partecipazione in piazza dei partiti politici”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sulla manifestazione di questa sera sotto la prefettura di Genova contro la cessione onerosa di Aspi a Cassa depositi e prestiti.

La protesta è stata organizzata, tra gli altri, dal senatore genovese ex grillino, Mattia Crucioli, e dall’ex candidato governatore giallorosso Ferruccio Sansa. Adesioni sono arrivate anche dal Partito democratico, dal Movimento 5 Stelle e da Linea condivisa. Sembra esclusa, invece, la partecipazione di esponenti locali del centrodestra.

Per Toti, “i partiti politici -che hanno girato in lungo e in largo questa città e questa regione promettendo soluzioni inapplicabili e digrignando i denti senza trovare una mezza soluzione che fosse accettabile- più che scendere in piazza, dovrebbero chiudersi in casa rossi dalla vergogna, ringraziare il governo Draghi e il presidente del Consiglio che si sono presi la responsabilità di fare un passo avanti e trovare finalmente una soluzione che ci possa far ripartire, far sbloccare due anni di calvario di questa regione e intraprendere un viaggio verso il futuro”. Duro l’attacco del governatore agli esponenti politici che scenderanno in piazza: “Promettere alle persone cose che non si possono mantenere, cose che non si possono fare, che sono contrarie al nostro ordinamento fa parte del più bieco opportunismo e populismo di cui si è riempita la politica negli ultimi due anni. Andarlo a ribadire oggi in piazza trovo che sia un filo meschino e anche un po’ grottesco”.

(Sid/ Dire)