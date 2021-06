Vaccino, Toti: “con stop AZ, in Liguria -15.000 dosi a settimana”

La rimodulazione della campagna vaccinale, con lo stop all’utilizzo di Astrazeneca e Johnson per gli under 60, comporterà per la Liguria una riduzione di circa 15.000 somministrazioni alla settimana. Lo annuncia il governatore Giovanni Toti, rispondendo in Consiglio regionale a un’interrogazione di Ferruccio Sansa.

“Al momento- spiega il presidente- non sono state rimodulate le forniture di Pfizer e Moderna assieme alla decisione del ministro con le nuove indicazioni per Astrazeneca e Johnson”. La settimana scorsa si è chiusa con 106.963 somministrazioni effettuate in tutta la regione, pari a circa il 7% della popolazione.

(Sid/ Dire)