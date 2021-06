Vaccino, open day a Caserta per residenti all’estero ma che sono temporaneamente domiciliati in provincia

Open Day per gli utenti non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale – A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) con domicilio provvisorio nell’Asl di Caserta, fissato per il giorno 9 Giugno 2021 presso tutti i Centri Vaccinali dell’ASL Caserta, per la somministrazione del Vaccino “Janssen”.

L’Asl Caserta ha organizzato, presso tutti i suoi centri vaccinali, un Open Day per utenti non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale -A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) con domicilio provvisorio nell’Asl Caserta fissato per il giorno 9 Giugno 2021 per la somministrazione del Vaccino “Janssen” per complessive 3.000 somministrazioni.

Per tutti gli utenti con domicilio provvisorio nei Comuni dell’Asl Caserta (intera provincia) che intendono partecipare è obbligatorio registrarsi preventivamente sulla piattaforma. Per poter correttamente effettuare la registrazione sono indispensabili: Codice fiscale; Comune di domicilio provvisorio; Indirizzo e-mail; Numero di telefono cellulare.

Il portale per la registrazione sarà aperto a partire dalle 10 dell’8 giugno (qui l’indirizzo della piattaforma di prenotazione). I posti a disposizione verranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione e distribuiti nei vari centri vaccinali dell’Asl, all’esaurimento dei posti è previsto overbooking, la coda di overbooking verrà utilizzata per successive convocazioni.

La conferma definitiva dell’avvenuta prenotazione, avverrà nelle successive ore e solo dopo che questa amministrazione avrà effettuato tutti i necessari controlli di routine sugli iscritti. Per conoscere l’esito definitivo della prenotazione, sarà sufficiente inquadrare il QR code presente sulla propria cedola di prenotazione (a partire dalle ore 16:00 del 08.06.2021). Tutti gli assistiti per i quali i controlli di routine avranno dato esito positivo, riceveranno SMS ed e-mail di conferma con indicazione dell’orario e della sede vaccinale, con l’invio del consenso e del questionario da portare compilato.

Al contrario, tutti gli assistiti per i quali i controlli di routine avranno avuto esito negativo non riceveranno SMS ed e-mail. Si raccomanda, infine, di prestare la massima attenzione nell’inserimento dei dati, in particolare del numero di telefono e della e-mail (unici riferimenti di ricontatto), in quanto non sarà possibile modificarli successivamente. L’orario di ingresso per ogni utente dovrà essere obbligatoriamente rispettato. In assenza di sms o di e-mail di prenotazione non si potrà accedere alla vaccinazione.