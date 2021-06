Turismo, FENAILP: “E’ ora di ripartire”

Gli italiani hanno voglia di vacanza ed il periodo estivo coincide con il miglioramento del numero dei contagi

Togliere il coprifuoco aiuta bar e ristoranti (+20 mln € al giorno). Occorre riaprire i locali di divertimento, sono i luoghi più sicuri

“Estate tempo di vacanze, mare, montagna o città d’arte non importa, gli italiani hanno bisogno di uscire all’aria aperta e di rilassarsi, i numeri sono già molto incoraggianti: in tanti hanno già prenotato; agosto rimane il mese più gettonato e il mare la destinazione preferita”. Lo ha affermato Tullio Galli, responsabile del settore Turismo FENAILP – Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti.

L’abolizione del coprifuoco (o il posticipo di orario) consentirà a bar e ristoranti di rifiatare: “Stimiamo in oltre 20 mln di euro al giorno l’aumento di fatturato a giugno – conferma Galli – grazie ad una sola ora di apertura in più. La situazione più critica, però, la stanno vivendo i locali di divertimento (chiusi dal febbraio dello scorso anno, a parte una breve parentesi estiva): devono poter riaprire al più presto. Si tratta di un settore che rischia l’estinzione. Oltre mille discoteche e sale da ballo hanno già chiuso i battenti e molte altre rischiano di non aprire più. Occorre intervenire subito con provvedimenti mirati, quali sostegni e crediti d’imposta, la riduzione dei diritti d’autore e di quelli connessi per almeno due anni”.

Le condizioni ci sono tutte, grazie alla massiccia campagna vaccinale i numeri della pandemia stanno regredendo, ma, soprattutto, discoteche e sale da ballo sono i luoghi più controllati, in grado, cioè, di garantire sicurezza e rispetto delle regole. Il ‘green pass’, poi, costituirebbe una ulteriore garanzia a tutela dei clienti. Viceversa si correrebbe il rischio di assistere a pericolosi assembramenti nei pressi dei luoghi della movida, fuori dai locali chiusi, nei principali centri di villeggiatura, senza alcun rispetto dei protocolli anti Covid-19, a causa dei quali si rischierebbe una nuova impennata dei contagi.

“Stanno tornando i turisti stranieri – ha concluso Galli – che in molte località rappresentano una presenza rilevante. Anche se in numero ridotto austriaci e tedeschi fanno ben sperare per la prossima estate, con una previsione di oltre 30 milioni di arrivi dall’estero, una preferenza per le località balneari e delle Isole in particolare ed un incremento del fatturato, stimato, in circa il 20% in più rispetto il 2020. Il Belpaese attira sempre grazie alle bellezze paesaggistiche ed architettoniche, al buon cibo e alla nostra tradizionale accoglienza. Cenare a tarda sera e poter ballare in completa sicurezza ci farebbe tornare a provare quella normalità che abbiamo perso da troppo tempo”.