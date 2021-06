Aversa. Tribunale Napoli Nord, avv. Fedele: “E’ stato il risultato di ponderate valutazioni storiche e logistiche”

“Apprendo dalle comunicazioni social dell’intervento di Giovanni F. Russo, giornalista televisivo, e dell’editoriale video di Stefano Montone, direttore de “La Rampa“, sull’intitolazione del Tribunale di Napoli Nord: l’istituzione del Tribunale di Napoli Nord è stata la risposta adeguata alla domanda di giustizia del nostro territorio, che ha caratteristiche di omogeneità di condizioni economiche, sociali e storiche. Quale attore e testimone diretto del complesso iter che ha portato a questo prestigioso presidio di giustizia, posso affermare che esso è stato il risultato di ponderate valutazioni”. Così, in una nota stampa, l’Avv. Pasquale Fedele – Presidente dell’Associazione Forense Normanna.

“All’epoca, furono esaminate le proposte, tutte apprezzabili, delle principale città del circondario e tra esse, risultò meritevole di accoglimento quella della Città di Aversa. La scelta fu determinata dalla valutazione di molteplici circostanze. In primo luogo, la disponibilità immediata di una sede prestigiosa come “Il Castello Aragonese” con la disponibilità del Comune di Aversa agli interventi necessari per un rapido utilizzo della struttura e la riqualificazione dell’area circostante. A ciò si aggiungeva che la Città di Aversa era al centro di un sistema integrato di trasporti, ferrovia, metropolitana, trasporto pubblico su gomme e rete stradale in grado di collegare il Tribunale in tempi rapidi con tutto il territorio del circondario. Infine, in uno a tali elementi, ottenne positiva valutazione la vocazione storica della Città di Aversa ad essere punto di riferimento dell’area geografica, oggi circondario del Tribunale. Quanto realizzato è stato un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, volontà politica e società civile. Il Tribunale, come tutti i presidi di giustizia, appartiene a ciascun cittadino senza distinzioni di sorta, l’intestazione del Tribunale, oggi denominato burocraticamente Napoli Nord, quale Tribunale di Aversa è il naturale portato e testimonianza di quanto accaduto”.