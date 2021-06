Trading online: l’importanza di iniziare a investire con un conto demo

Nell’ultimo anno le piattaforme elettroniche di trading online hanno riscosso un notevole successo, affermandosi come lo strumento preferito dagli investitori retail per operare sui mercati finanziari. La crescita del settore sta portando ad esempio il broker eToro alla quotazione al Nasdaq tramite Spac, dopo aver superato i 20 milioni di utenti a marzo 2021, mentre il broker Capital.com ha registrato un aumento dei clienti del 233% nel primo trimestre dell’anno.

Il vantaggio principale per i trader principianti è la possibilità di usare il conto demo online, un account di prova con il quale accedere alla piattaforma di trading con investimenti simulati, operando con soldi virtuali senza utilizzare il proprio capitale. Il conto dimostrativo permette a chiunque di provare i servizi dell’intermediario senza rischi, inoltre consente di apprendere le basi del trading finanziario in modo sicuro prima di cominciare a investire sul serio.

Conto demo: come funziona e quali sono i migliori

Il conto demo è un accesso a una piattaforma di trading online di un broker regolamentato, dove è possibile eseguire ordini in modo simulato, usufruendo di strumenti professionali per l’analisi tecnica e quotazioni in tempo reale.

In questo modo, è possibile investire senza alcun tipo di rischio, in quanto non si utilizzano soldi veri ma virtuali, quindi non è possibile né guadagnare né perdere, allo stesso tempo si può ottenere un riscontro effettivo sulle operazioni realizzate.

Ovviamente non tutti gli intermediari offrono questa possibilità, infatti, come segnalato anche da Finaria.it, il conto di trading online demo viene proposto soltanto dai migliori broker market maker.

Molte banche tradizionali non forniscono un conto simulato d’investimento, perciò chi desidera fare pratica con il trading in modo sicuro deve necessariamente rivolgersi a un broker autorizzato, un operatore in possesso di licenza europea e controllato dalla Consob.

Secondo gli esperti del portale uno dei migliori conti demo gratuiti è quello del broker eToro, società fintech israeliana famosa per il social trading e la funzionalità che consente di copiare le posizioni degli altri trader (copy trading). Il conto dimostrativo di eToro è gratis, senza limiti e dotato di un fondo con 100 mila dollari virtuali, in più dispone di tutti gli strumenti del broker come il copy trading e le soluzioni per l’analisi tecnica.

Un altro broker che offre il conto demo di trading online è Libertex, con il quale è possibile accedere subito a una piattaforma moderna e intuitiva, in cui operare con i CFD su tantissimi asset come azioni, Forex, indici, materie prime e perfino criptovalute, naturalmente in modo simulato. Altrettanto apprezzato è il conto demo di Capital.com, un broker in forte crescita nel settore, per il quale l’operatore non prevede né un deposito né alcun tipo di costo iniziale, rendendo realmente molto utile questo strumento.

Perché è fondamentale cominciare con un conto demo di trading

I trader professionisti consigliano di iniziare sempre a fare trading online con un conto demo, operando per un periodo con la versione simulata della piattaforma finanziaria prima di cominciare a investire con soldi reali.

Questo approccio garantisce due vantaggi importanti: innanzitutto è possibile verificare l’affidabilità del broker, per minimizzare il rischio di truffe; in secondo luogo si possono migliorare le proprie competenze, per investire soltanto dopo un’adeguata preparazione.

D’altronde, secondo il Report Consob 2020 sulle scelte di investimento delle famiglie italiane, l’innovazione in ambito finanziario offre la possibilità di investire anche a chi detiene piccole somme, aumentando di fatto l’accessibilità ai mercati.

Tuttavia, l’Autorità italiana ha rilevato come a prevalere nell’ultimo anno sia stata la propensione al risparmio, soprattutto a causa dello scenario di incertezza determinato dalla situazione di emergenza sanitaria. Inoltre, esistano ancora delle barriere nei confronti degli investimenti online, in particolare a causa della mancanza di competenze e del timore di cadere in una truffa.

Con il conto demo è possibile rimuovere questi ostacoli, evitando che l’assenza di conoscenze e la paura di subire una frode agiscano come deterrente, allo scopo di garantire a tutti l’opportunità di assumere il controllo sulla gestione del proprio capitale.

Gli investimenti online, infatti, permettono di ridurre i costi e rendere più conveniente operare sui mercati finanziari in modo autonomo, ovviamente investendo prima di tutto nella buona formazione e iniziando con cautela attraverso un conto di trading demo.