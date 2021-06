Terra dei Fuochi, controlli Interforze a Napoli e Grazzanise

Nell’ambito delle attività di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, il Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano su base 7° Reggimento Bersaglieri ha svolto un’operazione di controllo straordinario contro lo smaltimento illecito e sulla prevenzione di roghi industriali, artigianali e commerciali nel comune di Napoli e Grazzanise (Ce) secondo la programmazione dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della “Terra dei Fuochi”.

A Napoli, in particolare, si è concentrata l’attenzione per due sere consecutive su un area usata come si scarica abusiva dai c.d. “svuota cantine” sita nei pressi del vecchio Macello comunale, ove nei giorni scorsi si erano accesi i riflettori dei media, richiamati da alcuni residenti che avevano notato il ripetersi degli sversamenti illeciti dopo una radicale rimozione e pulizia effettuata dalla azienda municipalizzata ASIA.

L’11 e 12 Giugno sono entrati in azione 10 equipaggi misti, per un totale di 24 unità, dell’Esercito Italiano della Polizia Municipale U.O. Tutela Ambientale di Napoli e Polizia Municipale di Grazzanise (Ce), hanno provveduto al controllo su strada identificando 23 persone e sanzionandone 6. Hanno inoltre provveduto al controllo di 23 veicoli, sanzionandone 6. Sono state comminate al termine dell’intensa attività multe per un totale di euro 1.038,00.

L’attività s’inquadra nelle azioni di “secondo livello” (cioè operate da pattuglie congiunte dall’Esercito Italiano e dai corpi di Polizia Municipale o Metropolitana) che si aggiungono ai settimanali Action Day, con il coordinamento delle Prefetture di Napoli e Caserta.