Tappa a Teverola per il ‘Premio Fiuggi Sound 2021’

Entusiasmo e grande attesa per le semifinali nazionali in Campania del Premio Fiuggi Sound 2021. Il 29 e 30 giugno, la provincia di Caserta proporrà due giorni intensi di audizioni e ricchi di tanti ospiti. Il comune di Teverola infatti, che ha concesso il patrocinio morale alla manifestazione, ospiterà presso l’aula Consiliare, in Via Camillo Benso Conte di Cavour, i giovani e la musica. Il contest di richiamo a livello nazionale e internazionale, nasce dalla collaborazione di Anteros Produzioni S.r.L e l’Associazione Ninfa, avvalendosi di collaboratori ufficiali per le singole regioni. Promuovere la musica, scoprire i giovani, il loro talento, e soprattutto offrire la possibilità a tutti gli artisti di potersi esibire dal vivo; questa è la finalità a cui guardano i professionisti che lavorano nel mondo della musica e dello spettacolo (discografici, arrangiatori, foniatri, direttori d’orchestra).

Le selezioni in Campania sono gestite in maniera esclusiva dalla Società Service Kreativ Srl rappresentata dalla dottoressa Emma Malinconico, e la direzione artistica è affidata al maestro Carlo Morelli, noto per il suo ricco curriculum, apprezzato per le sue eccellenti attività artistiche e professionali e per le sue iniziative sociali. Un impegno che si rinnova con il Fiuggi Sound 2021, un’occasione di sprone in un periodo come questo, che ha subìto forti condizionamenti per la pandemia. Si rivolge a solisti e band di età compresa tra i 5 e i 45 anni. A concorrere infatti ci saranno: la categoria Baby (dai 5 ai 10 anni), Junior (dagli 11 ai 15 anni), e le Nuove Proposte (dai 16 ai 45 anni). Questo contest vuole essere una porta aperta, un’occasione di condivisione, per restituire ai ragazzi una dimensione sociale, una ventata di ottimismo e creatività. Un piccolo grande segnale di visibilità e fiducia. La pandemia non ferma la musica e lo dimostrano i numeri record di adesione al contest.

Più di 150 i giovani provenienti per lo più dal Lazio, Puglia, Calabria, Basilicata, ma soprattutto numerosi sono i partecipanti della Campania. Una giuria di eccezione, vedrà la presenza tra gli altri di Paolo Del Vecchio, volto noto della Rai, cantante e conduttore per diversi anni dello ‘Zecchino d’Oro’, Cristian Faro cantautore fortemente impegnato nel sociale, la vocal coach Enrica De Martino, e Raffaella Ambrosino, cantante lirica dalla voce straordinaria. Non mancheranno a sostegno dell’evento, le presenze istituzionali, tra cui il primo cittadino di Teverola, il Sindaco Tommaso Barbato, insieme al Presidente del Consiglio Comunale, il dottore Gennaro Caserta, e al Consigliere delegato allo spettacolo e politiche giovanili Mariagrazia Improda.

Un concorso di esecuzione musicale si pone principalmente ai nuovi talenti come occasione per mettere a fuoco l’aspetto professionale di fare musica. Sentirsi parte nel mondo in cui lo fanno gli artisti ed in generale le persone che credono con passione nella musica. Le serate previste per la finale e finalissima di gala si svolgeranno dal 14 al 17 luglio a Fiuggi, presso la splendida e suggestiva location delle Terme Di Bonifacio VIII alla presenza di una autorevole giuria presieduta dal maestro Leonardo De Amicis, produttore e direttore d’orchestra al Festival di Sanremo.