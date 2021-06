Strage Ardea, Cortese: “Tragedia che si poteva evitare ma la gente ha troppa paura”

“Quello che è accaduto ieri ad Ardea è una tragedia annunciata che si poteva evitare in qualsiasi momento. L’idea che ormai non si è più sicuri neanche davanti alle proprie abitazioni, non sono è preoccupante, ma è del tutto inaccettabile. Il soggetto in questione, era recidivo, non era la prima volta che sparava così all’aria come se stesse nel far west, in tutto ciò, nessuno si è mai reso conto che questo ragazzo andava aiutato? che questo ragazzo era un pericolo non solo per se stesso ma anche per la comunità? Possibile che bisogna sempre attendere la tragedia? C’è troppo paura tra la gente che preferisce chiudere gli occhi e non vedere. In questo gesto folle ci sono troppe ombre che vanno chiarite.” Lo dichiara in una nota Antonella Cortese, Criminologa e Presidente Accademia Italiana delle Scienze di Polizia Investigativa e Scientifica.