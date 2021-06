Spaccio cocaina, due arresti

Stanotte gli agenti del Commissariato San Giovanni, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Garibaldi a Portici una donna a bordo di un’auto trovandola in possesso di due involucri contenenti cocaina. Inoltre, presso la sua abitazione in corso San Giovanni a Teduccio hanno rinvenuto altri 31 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 8,5 grammi, 230 euro e un telefono cellulare; infine, è stato rinvenuto un sistema di video sorveglianza con una telecamera collegata ad un televisore che inquadrava l’esterno dell’abitazione. Ermelinda Donadeo, 34enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Dante, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno notato in vicoletto I°Avvocata un uomo che, dopo aver ricevuto una banconota da un giovane, si è diretto in una stradina adiacente per poi tornare, poco dopo, dalla persona in attesa alla quale ha consegnato qualcosa. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo trovandolo in possesso un involucro di cocaina e di 140 euro, mentre l’acquirente si è dato alla fuga; inoltre, hanno effettuato un controllo nella strada da cui l’uomo era uscito e hanno rinvenuto, in una intercapedine ricavata in un muro, 13 involucri contenenti circa 6,5 grammi della stessa sostanza. Carmine Forte, 29enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente.