Sorrento. Sostegno ai canoni di locazione, al via il bando

L’amministrazione comunale di Sorrento ha emanato un bando per l’erogazione di contributi speciali relativi ai canoni di locazione per l’anno 2021. Destinatari del provvedimento, gestito solo con fondi comunali, con uno stanziamento di 75mila euro, sono soggetti titolari di contratti ad uso abitativo nel Comune di Sorrento, regolarmente registrati. Altri requisiti sono di essere il possesso di certificazione Isee ordinario in corso di validità rilasciato nell’anno 2021, non superiore a novemila euro e che il titolare del contratto deve essere residente (e non domiciliato) da almeno 10 anni nel Comune di Sorrento, anche non continuativi.

Le domande di partecipazione degli aspiranti beneficiari, devono essere presentate utilizzando solo l’apposito modulo scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Sorrento (www.comune.sorrento.na.it) o da ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali sito in piazza Sant’Antonino 14, il martedì dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18, o il mercoledì e il giovedì dalle ore 9 alle 12.30. Info sulle modalità di consegna delle istanze e sui termini di invio, sono disponibili sul sito web comunale e ai numeri 0815335203 e 0815335264.

“Sono attualmente allo studio tutta una serie di misure ed interventi a favore delle famiglie, soprattutto in considerazione di questo difficile periodo – spiega il consigliere comunale Desiree Ioviero – L’intento è quello di sostenere le attività familiari ed il pagamento dei canoni di locazione. È un bando snello che è stato alleggerito per semplificare ai cittadini la raccolta documentale e garantire maggiore esattezza nei controlli e rapidità nell’erogazione”.