SMCV. Ex Siemens, Santillo: “Dall’Amministrazione, nessuna risposta”

“Tutta la Città conosce le grandi problematiche e le grandi aspettative che si avevano attorno alla riqualificazione della ex Siemens. Dopo anni di lunghe battaglie, di imprenditori che avevano investito in forma ingente, di posti di lavoro persi, apprendere dalla stampa che il comune non si costituisce nemmeno in giudizio mi fa capire con quanta leggerezza ancora si gestisce la res pubblica. Attendevo delucidazioni sulla mancata costituzione in giudizio ma non è arrivata nessuna risposta”. Così, in una nota stampa, la candidata a sindaco per Santa Maria Capua Vetere in quota FdI, Gabriella Santillo.

“E allora mi chiedo: possibile che dopo 5 lunghi anni di amministrazione ancora non ci si sente responsabili del futuro della Città? Non abbiamo una zona industriale e nel PUC non la si prevede neanche, per cui, i piccoli artigiani dovranno andare ad investire nei comuni limitrofi. Sono curiosa di sapere se la mancata costituzione in giudizio sia stata una ennesima dimenticanza di questa amministrazione o se dietro vi sia semplicemente una scelta politica. Ai posteri l’ardua sentenza! Nel frattempo il comune, o meglio, i cittadini sono condannati a pagare le spese legali”.