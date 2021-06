SMCV. Danni e disagi zona ferrovia, botta e risposta tra Mastroianni e Petrella

“È bastata un’ora di pioggia per causare danni e disagi all’intera zona della stazione ferroviaria. Questo a dispetto delle tante foto spesso pubblicate circa le presunte cose fatte e attenzionate dall’Amministrazione comunale: peccato per i cittadini della zona e per i tanti fruitori della locale stazione ferroviaria che hanno dovuto far fronte ad una situazione a dir poco surreale rispetto ad una sola ora di pioggia. Meno foto e meno promozioni sterili ed inutili rispetto ad una maggiore cura, in questo caso, in particolare delle caditoie ed in generale dell’intera città“. Così, in una nota, il consigliere comunale Salvatore Mastroianni nonché coordinatore provinciale della ‘Lega Salvini Premier’.

“Mi sorprende constatare con quale velocità e incoerenza politica il consigliere leghista Salvatore Mastroianni abbia divulgato le foto della zona antistante la stazione, criticando aspramente la maggioranza consiliare per i disagi che in questo contesto sono stati arrecati ai cittadini a causa della intensa pioggia caduta – fa sapere, tramite nota stampa, l’assessore Francesco Petrella -. Forse il consigliere Mastroianni dimentica che fa ancora parte di quella maggioranza che oggi attacca duramente, dimentica che appena qualche giorno fa ha votato favorevolmente il bilancio e dimentica ancora di avere un assessore in maggioranza. Mi sono mosso in prima persona e in pochi minuti grazie alla collaborazione dei cittadini e lo straordinario lavoro dei giardinieri abbiamo risolto!”.