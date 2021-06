Reddito Cittadinanza, De Luca: “dato anche a detenuti, quei soldi a mamme e istruzione”

“Tolta la quota da dare alle famiglie povere, ma esisteva già il reddito d’inclusione, io prenderei quello che resta degli 8 miliardi l’anno che impegniamo per il reddito di cittadinanza per dare risorse per metà alle famiglie, per ogni figlio, per contribuire alla crescita demografica e dare una mano alle mamme, e l’altra metà le destinerei al comparto scuola e università”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta Facebook. De Luca ha detto che il reddito è stato percepito anche da “alcuni detenuti. A loro do i miei complimenti per la creatività, ma non li rivolgo a chi ha voluto questa misura. I milioni usati da percettori abusivi non saranno recuperati mai più”. Il governatore ha quindi rilanciato la proposta di dare 500 euro a ogni percettore del reddito di cittadinanza che vada a lavorare come stagionale.

(Nac/ Dire)