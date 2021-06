Recovery, Roberti: “PA siano immuni da infiltrazioni dei clan”

“E’ un momento fondamentale per il nostro Paese e per la nostra collettività. Stanno per arrivare i fondi europei, bisognerà gestirli bene, tenere la barra dritta nella gestione di questi fondi e rispettare i principi dello Stato di diritto. Soprattutto per quanto riguarda la necessità di tenere immuni le pubbliche amministrazioni che saranno coinvolte nella gestione dei fondi dalle infiltrazioni della criminalità organizzata”. Lo ha detto l’eurodeputato del Partito democratico Franco Roberti a margine del premio Amato Lamberti, in corso al Maschio Angioino di Napoli.

“Questo è uno snodo assolutamente fondamentale, non possiamo sbagliare. Oggi parlare di questi temi – ha sottolineato l’ex procuratore nazionale Antimafia – diventa un momento importante. Guardiamo avanti e con fiducia alle possibilità del nostro Paese, della nostra regione e della nostra città perché si usino al meglio questi fondi in modo da rilanciare non solo l’economia, ma anche la democrazia del nostro Paese e la Repubblica nella sua interezza”.

(Nac/ Dire)