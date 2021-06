Real Aversa, sindaco Golia in visita alla squadra

Quest’oggi il sindaco Golia ha fatto visita alla Real Agro Aversa sul campo del Bisceglia dopo la conquista della salvezza in quel di Sorrento valevole per la permanenza in Serie D.

“Non lo nascondiamo, è stato per noi emozionante ascoltare le parole di vicinanza e di affetto del sindaco della nostra città, il dott. Alfonso Golia. E’ stato importante per tutti noi averlo allo stadio ‘Bisceglia’ in quello che è stato l’ultimo giorno di ‘scuola’ di un gruppo fantastico che ha chiuso il campionato col sorriso e con una salvezza in tasca – si legge in una nota della società granata -. Il nostro primo cittadino ha dimostrato di voler essere vicino alla nostra realtà. Il Real Agro Aversa è della città, e di tutti i suoi concittadini. E’ un patrimonio da tutelare, a tutti i costi! Abbiamo portato il nome della nostra splendida terra in giro per l’Italia e lo faremo anche nella prossima stagione. Serve essere uniti, serve conoscere l’importante di fare gruppo, tra realtà sportiva e istituzioni. Serve onorare, a tutti i livelli, i colori granata della nostra maglia. E’ un passo importante verso il futuro”.