Puc, Uniti per Cesa: “Chi cerca…trova”

“L’approvazione del PUC dei miracoli è ancora lontana dal traguardo. Chi sostiene il contrario, oltre a negare l’evidenza, racconta un sacco di frottole ai cittadini interessati. Adesso possiamo dirlo con certezza, senza timore di smentite”. Così, in una nota, il gruppo consiliare Uniti per Cesa formato dai consiglieri comunali Ernesto Ferrante, Amelia Bortone, Carmine Alma e Paola Verde.





“Esercitando la nostra funzione di consiglieri comunali, siamo entrati in possesso di due “carte che cantano”. Alla risposta ufficiale della Provincia, si è aggiunta quella del Genio civile. L’istruttore direttivo tecnico della Provincia ha scritto in maniera chiarissima che “dopo una ricerca fatta presso il protocollo generale di questo ente, non risulta pervenuta alcuna documentazione relativa al Puc del Comune di Cesa”. Dal Genio civile, invece, il responsabile del procedimento ci ha fatto sapere che al termine delle attività istruttorie, con una nota del 23.02.2021, sono state chieste “integrazioni documentali e tecniche” al Comune di Cesa ma “a tutt’oggi non risulta pervenuto alcun riscontro”. Quella del Piano Urbanistico Comunale pronto e definito, alla luce dei fatti, è stata solo una grande balla elettorale, utile a spostare voti. È giusto che i cittadini sappiano come stanno realmente le cose, senza favolette, filastrocche e chiacchiere da marciapiede”.