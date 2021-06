Processo Trentola Ducenta, Di Grazia: “Sono una persona perbene: a disposizione delle autorità giudiziarie”

“Prendo nota che negli atti desecretati ove era coinvolto l’ex sindaco Sagliocco, le indagini dei Carabinieri direbbero chio mi sarei adoperato per autenticare delle firme elettorali e assieme ad un altro politico aversano mi sarei mosso per un favore chiesto da un noto religioso. In base a quello che si evince dagli incartamenti, sono cose da me mai commesse. Preciso che sono una persona perbene: sono a disposizione delle autorità giudiziarie per chiarire quanto prima la mia posizione. Così, in una nota stampa, l’ex consigliere comunale di Aversa Stefano Di Grazia.