PNRR, Speranza: “saremo primi in UE per assistenza a casa di over 65”

“Non dobbiamo sprecare questa opportunità. Le risorse che abbiamo oggi a disposizione sono senza precedenti, anche se le risorse da sole non bastano perché servono le riforme. Faremo una riforma in una fase di politica economica espansiva, con più risorse. Con il Pnrr abbiamo a disposizione 20 miliardi e dobbiamo rinforzare la rete territoriale del Servizio Sanitario Nazionale, con alcuni interventi. Anzitutto, dobbiamo lavorare al rafforzamento dell’assistenza domiciliare per le persone sopra ai 65 anni. Con i 4 i miliardi di euro che investiamo in questo campo vogliamo diventare il primo paese d’Europa per capacità di assistere a casa le persone con più di 65 anni”. Lo evidenzia il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo in videoconferenza all’evento del gruppo Unipol “Condividere per non dividere. La salute è uguale per tutti”.

(Lud/ Dire)