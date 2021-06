Pimonte. Puc, l’appello del sindaco ai cittadini: “Essenziale il vostro contributo”

L’Amministrazione Comunale di Pimonte, con la Delibera di Giunta n 63 del 15/06/2021 che ha approvato il Documento Strategico ed il Rapporto Preliminare Ambientale, ha avviato l’iter per la stesura del Piano Urbanistico Comunale che, secondo la legge Regionale, dovrà essere approvato in via definitiva entro il 31 dicembre 2021. Inoltre è stato trasmesso alla Regione Campania anche lo Studio Geologico Preliminare.

“Il via libera al Documento è solo il primo passo per cominciare la stesura del PUC, che vedrà la luce solo dopo la fondamentale fase di ascolto, che in realtà è già partita con il Piano di Sviluppo Locale. Infatti all’interno del questionario, già diffuso, sono presenti domande specifiche tese al raccogliere informazioni utili per meglio comprendere l’orientamento dei cittadini su come immaginano la Pimonte del futuro – così Michele Palummo, sindaco di Pimonte -. A breve quindi, appena si formalizzeranno gli affidamenti degli incarichi professionali di settore, così come previsto dalla legge, inizierà la fase di ascolto diretta e sarà dato modo a tutti i soggetti interessati di far pervenire le osservazioni in merito. Accoglieremo le istanze di tutti e le metteremo nero su bianco, per redarre un piano finale che sia quanto più aderente possibile alle richieste. Pertanto mi appello a tutti i cittadini, siate parte attiva del processo di rinnovamento della nostra comunità, compilate il questionario e partecipate agli incontri che saranno presto calendarizzati. Oggi abbiamo l’opportunità di formalizzare dei documenti che disegneranno Pimonte da qui ai prossimi vent’anni, grazie al PUC, con il quale aggiorneremo una documentazione ferma da decenni, e soprattutto grazie al Piano di Sviluppo Locale, una vera e propria pietra miliare che dovrà essere rispettata anche da tutte le Amministrazione future, in quanto espressione diretta della volontà dei pimontesi”.