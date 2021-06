Normanna Aversa Volley, riconferma per il ‘bomber’ Sacripanti

La Normanna Aversa Academy riparte e lo fa subito col primo grande colpo della stagione 2021-22. La dirigenza è riuscita a tenere nella città delle cento chiese uno dei migliori schiacciatori in circolazione, quel Mauro Sacripanti che ha dimostrato, nel corso dell’ultima annata chiusasi alcune settimane fa, di poter essere una pedina fondamentale nello scacchiere guidato da coach Giacomo Tomasello.

Tante le lusinghe, tanti gli ‘ammiccamenti’ di altre società, ma il ‘bomber’ normanno ha deciso di dare continuità alla sua esperienza ad Aversa per provare a fare quello che è sfuggito solamente ai play off, conquistare l’accesso alla categoria superiore ma questa volta grazie anche al sostegno dei tifosi aversani che potranno (si spera) ritornare ad affollare il PalaJacazzi, per quello che dovrà diventare un luogo inviolabile dalle società che militeranno in Serie A3.

Sacripanti è reduce da ben 25 partite con la gloriosa maglia della Normanna Aversa Academy e in tutte le partite è stato scelto da Tomasello quale componente imprescindibile del sestetto titolare. Oltre alle 22 di regular season (11 di andata e altrettante nel girone di ritorno) ci sono state poi le 3 ‘battaglie’ dei play off che hanno sempre visto Sacripanti tra i protagonisti assoluti. Best scorer addirittura di 25 vincenti nella seconda gara del ritorno in terra calabrese contro Palmi con una prestazione ‘monster’. Sempre in doppia cifra per tutta la stagione e questo gli ha ‘regalato’ la possibilità del rinnovo del contratto che lo lega alla formazione normanna.

Queste sono per lui settimane di lavoro per il beach volley (Sacripanti è uno tra i più forti d’Italia ed è nel ranking internazionale in coppia con Alfieri) ma da agosto lascerà la spiaggia per ritornare a pensare al taraflex perché, come dicevamo, c’è un obiettivo importante messo nel mirino dalla Normanna Aversa Academy che è quello di conquistare quella A2 che darebbe ancora più ‘forza’ ad un progetto vincente che punta a portare la città di Aversa, la provincia di Caserta e tutta la Campania sempre più in alto, verso ambienti che il volley normanno merita e che sa bene di poter onorare alla grande.

Il roster è ormai quasi definito al 100% e già nei prossimi giorni arriveranno gli annunci delle altre conferme prima di partire, dal prossimo 7 giugno, con i nuovi acquisti che andranno a rinforzare il gruppo a disposizione di Tomasello. E vi diciamo solamente una cosa: saranno scintille e fuochi d’artificio, prima della ‘bomba’ che scoppierà in una conferenza stampa che la società ha fissato per metà giugno. Si riparte così, con immenso entusiasmo, e con la voglia di regalare gioie ed emozioni indescrivibili!