Napoli. Ronghi: “M5S ‘turisti’ estranei alla città e ai suoi problemi: ccà nisciuno è fesso”

“La passeggiata “turistica” a Napoli di Conte,Di Maio e Manfredi ha evidenziato la loro estraneità alle abitudini e alle problematiche della città, hanno forse pensato di poter prendere in giro i napoletani ma “cca’ nisciuno è fesso!” E’ quanto afferma il Segretario della CNAL, Salvatore Ronghi.

“L’ex premier, in particolare, parla di “Patto per Napoli” dimenticando che ha guidato il Governo per ben due anni e avrebbe potuto andare ben oltre le mere dichiarazioni di intenti per il capoluogo partenopeo, così come il componente del suo Governo, l’ex Ministro dell’Università Manfredi”– sottolinea Ronghi, che aggiunge: “il problema principale del nostro territorio è la disoccupazione e la sua risoluzione richiede una risposta politica ed istituzionale forte ed efficace che vada oltre i soliti spot e che consenta di attrarre nuovi investimenti a Napoli e nella sua area metropolitana”.

“Anche su questi temi gli esponenti di M5S sembrano solo “turisti” – conclude Ronghi – ma sono certo che i napoletani non si faranno ingannare e sapranno ben scegliere il loro futuro alle prossime elezioni comunali”.