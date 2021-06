Musica. ‘James is back’: album e tour per James Senese

“Quest’album per me significa ritorno alla mia vita, che è atroce da quando ho cominciato con Napoli Centrale. È molto tortuosa”. James Senese è tornato, anzi, ‘James is back’, come titola il nuovo album dell’iconico sassofonista partenopeo. È il ventunesimo album di Senese, il decimo in studio da solista, a 9 anni di distanza da ‘È Fernut’ ‘o Tiempo’, album del 2012. Nove tracce per un album frutto del lavoro di oltre un anno da parte di Senese: “Per realizzare questo lavoro discografico ho guardato un pò dappertutto- ha detto- per trovare una voce comune che potesse entrare nel cuore della gente”. In questo disco, ha detto all’agenzia Dire, “c’è molto amore, io non tralascio niente. È un disco molto sofferto. È proprio l’amore quello che io cerco in ogni momento della mia vita e della mia arte. Il lavoro che ho fatto è stato di cercare un unico suono: quello della verità, il mio essere nero e bianco… per potermi ritrovare, e rintracciare la mia identità. Tutto quello che c’è intorno a noi è visibile. Molto difficile uscirne fuori. Racconto la vita, il nostro sistema, che non ti fa vivere, non ti concede respiro”. L’ex sassofonista di Pino Daniele è “legato un po’ a tutte le canzoni di questo nuovo album, compresa ‘James is back’ in cui c’è una espressione molto dura. Oggi fanno tutti canzonette, non ci sono più gruppi come gli Area o come eravamo noi dei Napoli Centrale. Oggi ci siamo adattati, viviamo al momento senza reagire, questo è il male della nostra società”.

Durante il lockdown “mi sono avvicinato ancora di più alla famiglia- ha detto- E la musica mi salva sempre, è l’altra dimensione che dovremmo avere tutti. La musica mi ha salvato. Vivo per questo. In questi brani si sente il soffio del mio cuore”. Annunciate anche le prime date del tour estivo dell’artista: 24/06/2021 – Napoli – Campania Teatro Festival (Ospite di Passione Live) 29/06/2021 – Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica 13/07/2021 – Sant’Agata Bolognese (Bo) – Arena Estiva del Teatro Comunale Ferdinando Bibiena 25/07/2021 – Monte Sant’Angelo (Fg) FestambienteSud – Scalinata Via Maraldo 12/08/2021 – Locorotondo (Ba) – Locus Festival 21/08/2021 – Ancona – Festival Adriatico Mediterraneo 09/09/2021 – Catania – Villa Bellini 21/12/2021 – Milano – Teatro degli Arcimboldi (Gas/ Dire)

