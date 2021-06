Lavori di messa in sicurezza della Nazionale Appia

In virtù dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’intero tratto di Via Nazionale, da oggi 14 giugno , partiranno dei sub cantieri. I lavori saranno realizzati a tratti per creare il minor disagio possibile ai residenti e agli utenti della strada. Pertanto, in corrispondenza del cantiere mobile e per tutta la durata dei lavori, sarà istituito un senso unico alternato (con l’ausilio di lanterne semaforiche). Su tutto il tratto interessato sarà vietata la sosta e non sarà possibile l’accesso carrabile alle abitazioni.

Nello specifico, da oggi, lunedì 14 Giugno, rimarrà chiusa al traffico la carreggiata di Via Nazionale – direzione Caserta-Benevento, tratto compreso tra il prolungamento di Viale Libertà e Via Caspe.

Inoltre, nelle strade attigue al cantiere, in base all’ordinanza numero 91 emessa in data 11 Giugno 2021, sono state attivate le seguenti disposizioni per meglio regolare il traffico veicolare:

– senso unico di marcia in Viale Libertà nella direzione Via Nazionale – Via Appia Antica;

– senso unico di marcia in Via Ten. Alberto Puoti (ex P.to Viale Libertà) nella direzione Via Nazionale – Via Macello;

– senso unico di marcia in Via Napoli nella direzione Via San Marco – Via Nazionale;

– divieto di transito in Via Macello per veicoli superiori a 7 tonnellate con deviazione in Via Monticello Volpone per i veicoli provenienti da San Felice a Cancello.

Si tratta di interventi di messa in sicurezza già programmati e regolati dall’ordinanza numero 58 del 17 Agosto 2020. “Comprendiamo – ha spiegato il Sindaco, Andrea Pirozzi – lo stato di disagio inevitabile per gli automobilisti e per i cittadini. Questo sacrificio sarà ripagato dalla riqualificazione totale della Nazionale Appia che renderà più sicura e vivibile questa arteria così importante. Chiediamo la massima collaborazione della cittadinanza tutta per tutto il periodo dei lavori. Ricordiamo che verranno realizzate delle rotonde, un nuovo impianto di illuminazione sul cavalcavia, dei percorsi riservati esclusivamente ai pedoni. Con la realizzazione di questa opera verrà eliminato il problema delle vibrazioni alle abitazioni che oggi i cittadini residenti lungo la Via Nazionale lamentano. Un’opera, dunque, che punta anche a garantire maggiore sicurezza per tutti e che ci permette di immaginare un futuro migliore per la nostra comunità”. Di qui l’invito lanciato dal delegato alla Viabilità, Giuseppe Nuzzo, ai cittadini “perché utilizzino per quanto possibile strade alternative riducendo, in questo modo, i disagi legati al traffico lungo la Nazionale Appia”.