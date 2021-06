Invita persone a casa ma era ai domiciliari: minaccia Carabinieri col coltello

In Marcianise, i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto per inosservanza dei provvedimenti, resistenza a P.U. una 48enne del luogo. La donna, in atto sottoposta agli arresti domiciliari, durante un controllo presso la sua abitazione è stata trovata in compagnia di 2 persone violando, quindi, gli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria.

All’atto del controllo la donna ha dapprima assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei militari dell’Arma e, successivamente, provato ad afferrare un coltello dal cassetto della cucina ma è stata prontamente bloccata ed immobilizzata. L’arrestata, verrà giudicata con rito direttissimo.