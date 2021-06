Incendio ex campo profughi, le parole dell’assessore Caterino

Sull’incendio avvenuto nell’ex campo profughi di Via del Campo a Carinaro (area insistente sul territorio di Carinaro, giuridicamente è Aversa dove dovrebbe sorgere la pista di atletica di Aversa), è intervenuto l’assessore alle politiche ambientali del comune normanno Elena Caterino.

“Come Comune di Aversa abbiamo tutte le procedure previste dalla normativa in materia ambientale. Mi sono occupata del caso all’inizio del mio mandato appena venuta a conoscenza della cosa. Come ho dichiarato alcuni giorni addietro, il Comune di Aversa ha predisposto l’invito a presentare offerta per la procedura negoziata relativa all’affidamento delle attività di caratterizzazione e di classificazione dei rifiuti nell’area compresa tra Via Chiesa, Via del Campo, Via Petrarca e il confine con il Comune di Carinaro, riportata in catasto al Foglio 4 Particella 5107 dove sarà realizzata la pista di atletica. Le attività comprese nell’offerta saranno le seguenti: – Caratterizzazione dei rifiuti mediante determinazione delle caratteristiche del rifiuto attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. Le informazioni sono sia di tipo merceologico (origine del rifiuto, odore, colore, morfologia, composizione, consistenza) sia di tipo analitico (tendenza a produrre percolato) e devono consentire di stabilire il codice CER del rifiuto; – Classificazione dei rifiuti per il successivo conferimento ad impianto autorizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Il servizio prevede anche l’effettuazione dei prelievi e dei campionamenti dei rifiuti presso l’area indicata. Questi ultimi dovranno essere eseguiti dalla ditta aggiudicataria secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed è compresa nel servizio la fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente per la loro corretta esecuzione e conservazione nonché ogni altro onere per il corretto svolgimento delle prestazioni richieste. Le certificazioni delle analisi dovranno essere firmate da tecnici iscritti all’Albo Professionale dei Chimici e dei Biologici, ognuno per la parte di competenza; – Accertamento dei quantitativi dei rifiuti presenti nell’area suddivisi per codice CER ai fini del loro corretto successivo conferimento ai rispettivi impianti autorizzati. Le quantità rilevate dei rifiuti dovranno essere espresse attraverso il volume in metri cubi ed il peso. Intanto, denunciato l’episodio saranno effettuati tutti i controlli. Saranno vagliate le immagini dalle autorità di polizia”.