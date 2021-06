9 idee regalo per uno smartworker

Un figlio, un nipote, il proprio partner o chiunque altro lavora da casa avrà gli occhi che brillano alla vista di anche uno solo di questi regali.

Il numero degli smartworker in Italia è in costante aumento, complice anche la pandemia causata dal nuovo coronavirus. Perciò, se avete un parente, un amico o il vostro compagno o la vostra compagna che lavora da casa, ecco alcune idee regalo utili per soddisfare le sue esigenze.

Sedia ergonomica

Chi effettivamente lavora da casa ha sempre un classico problema che affligge moltissime persone: il mal di schiena. Del resto, passare ore e ore di fronte al PC, a scrivere o a gestire diversi progetti può essere stancante mentalmente e anche usurante dal punto di vista della salute della propria colonna vertebrale.

A tal proposito, se avete intenzione di fare un regalo con i fiocchi, allora non disdegnate in primis l’acquisto di una sedia ergonomica.

Smart speaker

Immaginate dover passare la maggior parte della giornata a casa, magari da soli o comunque lavorando in autonomia, senza il chiasso di un ufficio che spesso e volentieri è anche piacevole per alcuni. Ebbene, a tal proposito, abbiamo individuato alcuni Smart Speaker davvero interessanti e degni di nota.

Questi dispositivi permettono di accompagnare il sottofondo di un lavoro con della buona musica, o di fornire aggiornamenti importanti circa un evento in particolare, ma anche molto di più.

Tazza smart

In estate o in inverno è sempre importante partire e continuare la giornata con la giusta carica. Spesso e volentieri quest’ultima è fornita da una cosa molto importante per chi lavora: il caffè. Ecco, noi vi suggeriamo di dare un’occhiata alla tazza smart, ossia a una vera e propria tazza di design che riesce a mantenere a lungo la temperatura.

In questo modo, il cappuccino, il caffè oppure il tè rimarranno sempre piacevoli da gustare, anche dopo alcune ore lasciati sulla scrivania.

Illustrazioni e quadri

Creare un ambiente accogliente, dinamico e pieno di elementi minimali e al tempo stesso che diano input è importante. Ecco perché vi suggeriamo di dare un’occhiata alle diverse illustrazioni di artisti emergenti e non. I colori, il design, lo schizzo o anche solo la composizione di più elementi possono rendere più piacevole il tempo passato alla scrivania.

Per questa ragione, non è da disdegnare l’idea di regalare un quadro o una illustrazione.

Antistress

Si tratta di un elemento potente di cui probabilmente non potrete fare più a meno: un oggetto antistress è proprio ciò che ci vuole, soprattutto per chi è un libero professionista.

Gestire molti clienti è in effetti particolarmente complicato, soprattutto quando si può essere sfortunati e avere quello che va rincorso per l’approvazione di un progetto piuttosto che per il pagamento di una fattura. Ecco, in questi casi è sempre utile avere a portata di mano un piccolo gadget antistress che aiuterà a scaricare la tensione nell’immediato, senza dover per forza indossare i guantoni.

Caricatore wireless

Viviamo ormai in un mondo iperconnesso, in cui la tecnologia e Internet hanno preso il sopravvento sulle nostre vite. Inutile dire che proprio per questa ragione bisogna sempre avere i nostri dispositivi sempre a portata di mano e per lo meno al massimo della carica.

Per fare questo anche quando si è completamente presi dal lavoro, sarà utile acquistare un caricatore wireless che non necessita di complicati intrecci di fili per funzionare.

Candele profumate

Come anticipato, l’ambiente di lavoro è altrettanto importante quando si tratta di lavorare da casa. Per questa ragione non si può e non si deve sottovalutare l’idea di arricchirlo o renderlo ancora più accogliente e profumato grazie a candele profumate o a incensi particolari. In questo modo, scegliendo la fragranza giusta, si potrà anche sperimentare nuovi metodi per rinvigorire la mente e quindi essere più produttivi.

Borraccia

Quanti hanno molta attenzione verso la questione ambientale non possono esimersi dall’utilizzare delle borracce per bere l’acqua. A tal proposito, per il vostro parente o amico smartworker sarà senz’altro utile averne una nuova e di qualità, che riesca a mantenere inalterata la temperature dei liquidi che contiene.

Fascia massaggiante

Ultima idea regalo davvero utile e sicuramente interessante è un tipo di fascia massaggiante che funziona senza troppi meccanismi. Questa andrà solamente indossata e permette di godere di impulsi che faranno rilassare il corpo e i neri, scaricando lo stress e quindi lavorare meglio.