Idee regalo per il pensionamento

Ecco che dopo tanto lavoro, finalmente arriva il momento della pensione. Si tratta di un momento fondamentale per la propria vita perché segna la fine di un arco più o meno lungo della propria vita. La felicità e la gioia per il traguardo raggiunto dalla persona è tanta, soprattutto se si tratta di una persona vicina. Ma quale può essere una idea regalo da poter regalare al neo/ alla neopensionata? Ecco che in questa breve guida puoi trovare quello che fa al caso tuo e allo stesso tempo rendere felice la/il neopensionata/o per questo tuo pensiero nei suoi confronti e per il raggiungimento di questo suo traguardo importante.

Idea regalo: oggettistica da ufficio da collezione

Un’ottima idea regalo verso la quale puoi puntare è una fantastica penna da collezione. Sul mercato sono presenti tantissimi modelli, di tantissime marche, dalle mille fantasie e per tutti i gusti. Puoi scegliere tra una penna roller a sfera o una classica penna stilografica che il/la festeggiato/a può mettere nella sua vetrinetta assieme agli oggetti da collezione o da portare sempre con sé (andare in pensione non significa che la persona non abbia più nulla da firmare o nulla di cui scrivere). In alternativa, soprattutto se la persona ha uno studio in casa propria, puoi optare per un set da scrivania. Anche in questo caso puoi scegliere tra innumerevoli set, dagli stili più innumerevoli, materiali e colori diversi.

Qualcosa per la persona

In questa categoria rientrano quegli elementi che possono rientrare in un hobby o utili allo svolgimento di una qualsiasi attività da parte della persona che ha raggiunto la soglia del pensionamento. Puoi puntare su un portachiavi di valore sul quale far incidere la data del pensionamento o una frase di effetto. Se la persona ama gli accessori puoi optare per una collana, un ferma-cravatta, una cravatta particolare, un bracciale o un orologio sul quale far incidere una frase d’affetto o la data del pensionamento. Anche qui puoi sbizzarrirti al massimo e allo stesso tempo fare un regalo che sicuramente non finirà nella scatola in fondo all’armadio, o ancora peggio, nella spazzatura.

Puntare sulle passioni

Se ancora non hai le idee chiare su cosa regalare per il pensionamento, non demordere, puoi ancora puntare su un elemento: le passioni del/della pensionato/a. Se la persona ha una passione per i sigari, puoi puntare su un articolo o su un set per fumatori, come ad esempio un portasigari in argento, o un kit composto da scatola in legno o metallo, portasigari e accendino (magari uno zippo in argento con liquido per ricaricarlo). Se la persona ama lo sport, come ad esempio il golf, puoi regalargli un set di mazze da golf. La scelta, in questo caso spazia per materiali, tipologia di mazze, stile, colori e via dicendo. Se invece hai a che fare con un amante del tempo, ecco che l’orologio da tasca fa al caso tuo. Un elegante prodotto che il neopensionato o la neopensionata (gli orologi da tasca non sono solo per uomini) porterà sempre con sé.