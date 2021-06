Fiera domenicale a Km 0 e mercatino rionale a via Feudo: i progetti del movimento ‘Riscossa di Maddaloni’

Una fiera domenicale dedicata ai prodotti a km 0 ed un mercatino rionale nel quartiere di via Feudo. Sono queste le principali iniziative a cui il movimento politico ‘Riscossa di Maddaloni’ lavorerà nei prossimi mesi. I due punti sono emersi nella riunione del direttivo del sodalizio tricolore che si è aperta con il plauso alla recente approvazione del bilancio dell’amministrazione De Filippo.

In merito al primo punto, l’idea è quella di coinvolgere i venditori ambulanti di prodotti a km 0 agricoli e alimentari per lo svolgimento di una fiera domenicale da tenersi in piazza Don Salvatore D’Angelo. Naturalmente di questa iniziativa il movimento discuterà con l’amministrazione comunale chiedendo di venire incontro alla disponibilità di questi commercianti esonerandoli dal pagamento di alcuni balzelli comunali.

La creazione di un mercatino rionale a via Feudo è inevitabilmente connessa al progetto di riqualificazione dell’area voluto dall’amministrazione comunale ed ideato dall’assessore ai Lavori Pubblici e membro di ‘Riscossa di Maddaloni’ Giuseppe D’Alessandro. Grazie a 260.000 euro di finanziamento previsti dal progetto nazionale ‘Rigenera Italia’ e a 100.000 euro di fondi comunali infatti sarà possibile rifare la strada nel tratto di via Feudo dalla scuola ‘Brancaccio’ fino all’incrocio con via Forche Caudine e la pubblica illuminazione dell’intero quartiere. Oltre alle esigenze strettamente commerciali, l’istituzione di un mercatino rionale in via Feudo rappresenta sicuramente un tentativo di ridare dignità e vitalità ad un quartiere per troppo tempo abbandonato. Prima di muoversi presso l’amministrazione comunale, su questo punto il movimento politico ‘Riscossa di Maddaloni’ scenderà in campo per una raccolta firme per chiedere ai cittadini maddalonesi di sostenere tale iniziativa.