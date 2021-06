Farmacie online: trend di vendite positivo per Farmacia Europea

Farmaciauropea.it si conferma il punto di riferimento online per migliaia di internauti. Complice una formula basata sulla qualità, il noto e-store ha saputo imporsi sul mercato dell’e-pharmacy, registrando un interessante incremento nella vendita di medicinali, integratori e prodotti per l’igiene e la cura del corpo.

A testimoniarlo, oltre 5 mila recensioni positive pubblicate online da altrettanti clienti, che ne elogiano la velocità dei tempi di consegna, la facilità di fruizione della piattaforma e l’attenzione costante ai bisogni del cliente.

Ed è proprio la cura nei confronti dei consumatori uno degli aspetti che, più di tutti, ha contribuito al successo di Farmacia Europea. Il popolare e-commerce, cui fa capo la nota Farmacia Plinio di Castellammare di Stabia, ha saputo fare tesoro dell’esperienza sul territorio, proponendo un servizio di vendita online in cui la figura del farmacista è ancora in primo piano. Il tutto, in una formula accuratamente discreta, che lascia al cliente la facoltà di gestire ogni ordine nella privacy più totale.

A fare in resto, un’esperienza di acquisto completamente digitale, che rende ogni prodotto immediatamente disponibile grazie a un efficiente motore di ricerca interno. Inoltre, tutti gli articoli sono sempre accompagnati da un’accurata scheda descrittiva, che ne illustra gli eccipienti, i principi attivi, la posologia, le modalità d’uso e le controindicazioni.

Senza contare che acquistare sul portale di Farmacia Europea è sinonimo di affidabilità, poiché, come tutti gli e-commerce fondati da una solida realtà sul territorio, gode delle autorizzazioni ministeriali per la vendita di farmaci otc.

Farmaciaeuropea.it: spedizioni veloci e gratuite

Naturalmente, a contribuire al trend di vendite più che positivo che ha interessato Farmaciaeuropea.it è anche la rapidità.

In un settore strettamente legato alla salute, in cui il tempismo è talvolta cruciale, l’e-store si distingue con una formula immediata sia nella fase di evasione d’ordine sia nella fase di spedizione. A testimoniarlo, anche in questo caso, le migliaia di recensioni online, che individuano proprio nella velocità dei tempi di consegna una delle qualità più importanti del servizio.

Il merito va alla scelta, da parte di Farmaciaeuropea.it, di spedire esclusivamente a mezzo di corriere espresso, a cui si aggiunge un servizio che prevede sempre la consegna gratuita per importi superiori a 19,99 euro.

Un vantaggio che va di pari passo a prodotti disponibili a prezzi molto competitivi – nella maggior parte dei casi interessati da sconti, promozioni e omaggi – e alla possibilità, per il cliente, di poter acquistare mediante le più comuni modalità di pagamento, come carta di credito, bonifico, PayPal o contrassegno.

Un ampio catalogo di farmaci e un customer care dedicato

Un altro fattore determinante, nel successo di Farmaciaeuropea.it, è la selezione di prodotti sempre provenienti dalle più importanti realtà farmaceutiche o dalle migliori aziende cosmetiche.

Una selezione molto accurata, valorizzata dalla volontà di prevedere un vasto assortimenti di articoli, per far sì che il cliente possa sempre individuare tutto ciò di cui ha bisogno. L’offerta, inoltre, abbraccia una vasta categoria di prodotti: non solo farmaci acquistabili senza ricetta e articoli per la cura del corpo, ma anche integratori, cosmetici e apparecchi elettromedicali.

Farmaciaeuropea.it dispone, infatti, di un vasto catalogo di misuratori di temperatura corporea, come thermoscan e termometri digitali, e dà accesso a un’ampia gamma di apparecchi per l’aerosol o per la misurazione della glicemia. Si possono acquistare, inoltre, articoli contro parassiti e infestanti, come lozioni e shampoo anti-pediculosi o spray insetto-repellenti, da selezionare e ordinare in perfetta autonomia, con l’ulteriore vantaggio di ricevere tutto comodamente a domicilio.

L’altro punto di forza di Farmaciaeuropea.it è il customer care: un servizio accuratamente formulato per supportare il cliente in tutte le fasi dell’ordine e dare valore all’esperienza di acquisto.

Ma all’assistenza, disponibile mediante le più comuni modalità di contatto – numero verde, e-mail e WhatsApp – l’e-commerce affianca, inoltre, una newsletter informativa e un ricco network di canali social, da seguire per restare informati su tutte le iniziative di Farmacia Europea e avere accesso a promozioni personalizzate.