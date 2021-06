Euro2020, quasi 2000 casi covid in Scozia dopo partita a Wembley

“Duemila casi di contagio in Scozia potrebbero essere collegati ad una delle partite di Euro 2020”. A dirlo è l’autorità sanitaria pubblica scozzese, secondo cui due terzi delle 1.991 persone riscontrate positive nelle ultime ore hanno viaggiato a Londra per l’incontro tra la Scozia e l’Inghilterra lo scorso 18 giugno. Il dato include anche i 397 fan che hanno assistito al match allo stadio di Wembley, dove si è disputata la partita e dove è prevista la finale degli Europei, il prossimo 11 luglio.

Ai fan scozzesi erano stati destinati 2.600 biglietti per il match, numero esiguo dovuto alle restrizioni da Covid per Wembley, ma decine di migliaia di tifosi si sono diretti a Londra comunque, raccogliendosi in ampi gruppi nelle zone centrali della città. Il report dell’autorità, nello specifico, segnala che 1.294 dei 1.991 casi totali sono riconducibili a persone che hanno viaggiato verso la capitale del Regno Unito; il 90% dei positivi è rappresentato da maschi, tra i 20 e i 39 anni. Non si sa se coloro che sono poi risultati positivi abbiano contratto il virus durante la trasferta per la partita o in altro luogo ma oltre 32mila persone in Scozia sono state testate positive al Covid dall’inizio degli Europei, lo scorso 11 giugno.

(Org/ Dire)